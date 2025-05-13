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Общество

О продолжении спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» рассказали организаторы

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» имеет потенциал для развития и совершенствования, отметили генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель гендиректора ТКД Татьяна Мартынова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 мая.

Татьяна Мартынова и Александр Робин. Фото: ПАИ

Несмотря на успех у зрителей, есть идеи, которые оставлены на будущее, чтобы сделать постановку ещё более аутентичной и масштабной. Вопрос о повторении спектакля в этом году остаётся открытым. «Время покажет», – отметила Татьяна Мартынова.

Многие участники и гости одевались в одежду тех военных лет, чтобы полностью погрузиться в атмосферу и стать частью спектакля. Псковский проект стал одним из первых в России, кто реализовал подобный формат иммерсивной реконструкции: другие такие найти трудно, считают гости эфира.

Фото: ПАИ

В этом году псковичи увидели актёров, одетых в одежду того времени, вывески и мини-сцены, стилизованные под прошлый век.

Напомним, посмотреть, как проходил спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!», можно в нашем фоторепортаже.

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О продолжении спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» рассказали организаторы

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