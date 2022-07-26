В Псковской области на 24,9% выросло количество активных резюме

08:25, 26 июля 2022, ПАИ

Активность жителей Псковской области на рынке труда растет вопреки сезону огородов и отпусков, выяснили эксперты hh.ru.

За последний месяц количество активных резюме в Псковской области выросло на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика нетипична летом в разгар сезона отпусков, дач и ремонтов.

Сильнее всего выросла активность соискателей в сферах «Закупки» (+58% резюме к прошлому году), «Административный персонал» (+52%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+29%), «Рабочий персонал» (+23%), «ИТ, телеком» (+18%), «Маркетинг, реклама» (+16%), «Строительство» (+16%), «Бухучет» (+14%), «Продажи» (+12%), «Юристы» (+6%), «Наука, образование» (+5%).

В целом чаще всего жители Псковской области сегодня ищут работу в сферах «Продажи» (16% от общего количества резюме в регионе), «Административный персонал» (9%), «Транспорт, логистика» (5%).