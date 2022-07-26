Завершены комплексные научные исследования башни Снетогорского монастыря

08:56, 26 июля 2022, ПАИ

На объекте культурного наследия федерального значения «Каменная ограда монастыря с башней на берегу реки Великой и часовня», XIX век», входящем в состав ансамбля Снетогорского монастыря, завершены комплексные научные исследования башни. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

На объекте предполагаются демонтажные работы по удалению штукатурки, оконных заполнений, очистка медных элементов шпиля, деревянной обшивки. Будут производиться ремонт каменной кладки башни и отделочные работы, установка кровли. Внутри будет устроена лестница винтовая с выходом на смотровую площадку 2 яруса. Здание оснастят системой электроснабжения, пожарной сигнализацией, устроят электроотопление.