Об опасности загара при варикозе предупредил врач

09:49, 26 июля 2022, ПАИ

Хирург-флеболог Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова Армен Авакян предупредил, что при варикозном расширении вен рекомендуется прятать ноги от прямых солнечных лучей. В противном случае загар может оказаться смертельным. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на интервью радио Sputnik.

По словам врача, при загаре и без того травмированные варикозом стенки сосудов могут еще сильнее воспаляться, что может привести к серьезным осложнениям.

Армен Авакян пояснил, что в теплую погоду кровообращение замедляется. Если при этом на ногах стали заметны сосудистые звездочки, то лучше не затягивать с обращением к врачу.

Специалист подчеркнул, что нагревание венозной стенки приводит к воспалению. Впоследствии воспаление — это тромбофлебит, который может дать осложнения, перейти в тромбоз глубоких вен, что является уже смертельно опасным.