Фестиваль «Небо зовёт!» пройдёт на горе Соколихе 20 августа

09:57, 26 июля 2022, ПАИ

20 августа Псковский планетарий, центр «Юный техник» и клуб любителей астрономии Псковской области на горе Соколиха проведут очередной астрономический фестиваль «Небо зовёт!», сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

В первой части фестиваля будут проводиться авиамодельные соревнования. Вторая часть будет посвящена астрономии и космонавтике.

Для зрителей будет работать лекторий, выставка астрофотографий, наблюдательная площадка с телескопами. Ожидается также проведение фаер-шоу.

Посещение фестиваля бесплатно.