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Общество

Правительство РФ расширило список социальных выплат, поступающих на карту «Мир»

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Правительство расширило перечень социальных выплат, которые будут перечисляться на карту «Мир». Это поможет гражданам получать положенные выплаты без сбоев и задержек, сообщается в Telegram-канале правительства.

Теперь в список включены ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% совокупного дохода семьи, компенсация расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг педагогов в сельской местности, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и иных категорий граждан.

Также на карту будут приходить ежегодные выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор». Как уточнили в правительстве, сейчас на карту «Мир» можно получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка.

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