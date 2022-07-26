Правительство РФ расширило список социальных выплат, поступающих на карту «Мир»

10:06, 26 июля 2022, ПАИ

Правительство расширило перечень социальных выплат, которые будут перечисляться на карту «Мир». Это поможет гражданам получать положенные выплаты без сбоев и задержек, сообщается в Telegram-канале правительства.

Теперь в список включены ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% совокупного дохода семьи, компенсация расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг педагогов в сельской местности, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и иных категорий граждан.

Также на карту будут приходить ежегодные выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор». Как уточнили в правительстве, сейчас на карту «Мир» можно получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка.