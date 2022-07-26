Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Гдове благоустраивают парк Победы

По программе «Формирование комфортной городской среды» в Гдове обновили пешеходные дорожки в парке Победы «Патриот». Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

Парк Победы в прошлом году стал победителем народного голосования в конкурсе по выбору благоустройства общественных территорий. В бюджет района в соответствии с процентом проголосовавших поступило более 3 млн рублей. На эти средства было удалено более 40 деревьев, которые представляли опасность либо нарушали симметрию, являясь самосевными.

Брусчаткой вымостили пешеходные дорожки, сделан новый постамент у стелы, установленной в память о героях — освободителях Гдова от немецко-фашистских захватчиков.

Сама стела тоже получит вторую жизнь. В парке установили новые скамейки, урны. Освещать парк будут новые стилизованные светильники. Предполагается продолжить благоустройство парка. Возможно, там появится выставочное пространство для образцов военной техники времён Великой Отечественной войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 июля 2022

Выставка «Себежское узорочье» открылась в Псковском центре народного творчества

26 июля 2022

Рекордные 324 тысячи тонн шоколада экспортировала Россия в прошлом году
26 июля 2022

Правительство РФ расширило список социальных выплат, поступающих на карту «Мир»
26 июля 2022

Ректор ПсковГУ выступит в роли спикера на семинаре-практикуме «Без срока давности»
26 июля 2022

К сентябрю 2022 будет подготовлен проект благоустройства исторической части Пскова

26 июля 2022

Елена Бибикова рассказала об изменениях в выплате пенсии
26 июля 2022

Завершены комплексные научные исследования башни Снетогорского монастыря
26 июля 2022

День без осадков и +29 градусов обещают псковичам сегодня

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...