В Гдове благоустраивают парк Победы

10:30, 26 июля 2022, ПАИ

По программе «Формирование комфортной городской среды» в Гдове обновили пешеходные дорожки в парке Победы «Патриот». Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

Парк Победы в прошлом году стал победителем народного голосования в конкурсе по выбору благоустройства общественных территорий. В бюджет района в соответствии с процентом проголосовавших поступило более 3 млн рублей. На эти средства было удалено более 40 деревьев, которые представляли опасность либо нарушали симметрию, являясь самосевными.

Брусчаткой вымостили пешеходные дорожки, сделан новый постамент у стелы, установленной в память о героях — освободителях Гдова от немецко-фашистских захватчиков.

Сама стела тоже получит вторую жизнь. В парке установили новые скамейки, урны. Освещать парк будут новые стилизованные светильники. Предполагается продолжить благоустройство парка. Возможно, там появится выставочное пространство для образцов военной техники времён Великой Отечественной войны.