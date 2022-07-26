Контрабанду сигарет на 2,2 млн рублей пресекли в Псковской области

11:16, 26 июля 2022, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с сотрудниками Псковской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России табачной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления.

В Невельском районе пограничники задержали грузовой автомобиль марки «Мерседес», в грузовом отсеке которого обнаружили специально оборудованный тайник, изготовленный путем установки дополнительной стенки из фанеры. В тайнике водитель перевез на территорию России более 45 тысяч пачек табачной продукции.

Необходимые товарно-сопроводительные документы на перевозимый груз водитель предъявить не смог. По предварительной оценке, стоимость задержанной партии сигарет превысила 2,2 млн рублей.

Контрабандный груз передан установленным порядком сотрудникам полиции для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующего правового решения.