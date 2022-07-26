Контрабанду сигарет на 2,2 млн рублей пресекли в Псковской области
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с сотрудниками Псковской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России табачной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления.
В Невельском районе пограничники задержали грузовой автомобиль марки «Мерседес», в грузовом отсеке которого обнаружили специально оборудованный тайник, изготовленный путем установки дополнительной стенки из фанеры. В тайнике водитель перевез на территорию России более 45 тысяч пачек табачной продукции.
Необходимые товарно-сопроводительные документы на перевозимый груз водитель предъявить не смог. По предварительной оценке, стоимость задержанной партии сигарет превысила 2,2 млн рублей.
Контрабандный груз передан установленным порядком сотрудникам полиции для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующего правового решения.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Ремонт здания под музей обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах планируют завершить 31 октября
Более 100 жителей Псковской области посетили встречи в рамках проекта «Вместе против мошенников»
Михаил Ведерников посетил ферму по содержанию крупного рогатого скота в Дедовичском районе
Псковичей приглашают на бесплатный тур по новостройкам с посещением готовых квартир в эту субботу