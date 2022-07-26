Центр «Вообразилия» в августе планирует открыть свой филиал
Образовательный центр «Вообразилия» с 2017 года успешно работает с детьми, которым требуется логопедическая и дефектологическая помощь, работают с детьми с ОВЗ и тяжёлыми проблемами развития.
В «Вообразилии» оказывают услуги и по подготовке к школе, а школьникам помогут успешно освоить учебный материал. В августе планируется открытие филиала образовательной организации.
Отметим, что услуги лицензированы. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 60Л01 номер 0001129.
Контакты:
Адрес: г. Псков, Рижский пр., д. 49а
Тел.: +7 (951) 751-85-05 ;+7 (953) 248-77-37
ВКонтакте: https://vk.com/49avoobrazilija
Telegram: https://t.me/+D8JDL3Y8XmcwOGQy
Сайт: www.voobrazilija.ru
Размещено в рамках проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.
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