Центр «Вообразилия» в августе планирует открыть свой филиал

11:32, 26 июля 2022, ПАИ

Образовательный центр «Вообразилия» с 2017 года успешно работает с детьми, которым требуется логопедическая и дефектологическая помощь, работают с детьми с ОВЗ и тяжёлыми проблемами развития.

В «Вообразилии» оказывают услуги и по подготовке к школе, а школьникам помогут успешно освоить учебный материал. В августе планируется открытие филиала образовательной организации.

Отметим, что услуги лицензированы. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 60Л01 номер 0001129.

Контакты:

Адрес: г. Псков, Рижский пр., д. 49а

Тел.: +7 (951) 751-85-05 ;+7 (953) 248-77-37

ВКонтакте: https://vk.com/49avoobrazilija

Telegram: https://t.me/+D8JDL3Y8XmcwOGQy

Сайт: www.voobrazilija.ru

Размещено в рамках проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.