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Происшествия

Псковский суд приговорил двух граждан Узбекистана к лишению свободы до 6 лет за попытку сбыта наркотических средств

Псковский городской суд постановил обвинительный приговор в отношении двух граждан Узбекистана. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункт «г» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что осужденные приобрели у неизвестного лица наркотическое средство общим весом более 57 граммов с целью его распространения через «закладки» на территории Псковской области. В июле 2021 года они были задержаны сотрудниками транспортной полиции в лесополосе в районе Ленинградского шоссе города Пскова. В ходе их личного досмотра свертки с наркотиками изъяты из незаконного оборота.

Суд признал фигурантов дела виновными и приговорил их к лишению свободы на 5 и 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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