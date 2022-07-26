Круглый стол «Вместе против мошенников» проходит в медиацентре ПАИ
26 июля в медиацентре Псковского агентства информации проходит круглый стол «Вместе против мошенников».
Круглый стол станет завершением информационной кампании, направленной на предупреждение случаев мошенничества и популяризацию ресурса «мошеловка.рф», инициатором которой выступало Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России.
Спикеры подведут итоги реализации проекта, расскажут о методиках профилактики мошенничества и алгоритмах противодействия мошенникам, которые применялись в процессе обучения уязвимых целевых групп.
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