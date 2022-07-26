Российский писатель составил список мест, которые рекомендуются к посещению в Псковской области
Российский писатель, публицист, сценарист Александр Цыпкин в своем Telegram-канале составил топ мест в Псковской области, рекомендованных к посещению.
В список вошли цепные мосты и набережная в Острове, Изборск, Печоры, Псковский кремль и Мирожский монастырь, Хлебный хутор в деревне Сорокино, Талабские острова и усадьба Ореховно. Также в список попал «Дом белого аиста» в Гдовском районе, имение «Алтун» и имение Львовых и музеи-усадьбы в Пушкинских Горах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское».
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