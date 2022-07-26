Завершается ремонт автодороги Струги Красные – Зовка

12:50, 26 июля 2022, ПАИ

Псковавтодор согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия» активно ведет дорожные работы в Струго-Красненском районе, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На дороге Струги Красные – Зовка (км 0+000 - км 3+600) уже выполнены работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия, сейчас дорожники укрепляют обочины.

Работы на этом объекте начались еще в 2021 году. Тогда было отфрезеровано изношенное дорожное полотно, уложен выравнивающий слой на всем протяжении участка и выполнены работы по устройству верхнего слоя на участке от 0 до 1,150 км.

В ближайшее время объект будет полностью готов.