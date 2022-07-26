Псковский адвокат: Жертвами мошенников становятся люди всех возрастов, не только пенсионеры

13:20, 26 июля 2022, ПАИ

На данный момент единственный способ борьбы с мошенниками - превентивные меры, профилактика. Об этом заявила адвокат Адвокатской палаты Псковской области Анна Михайлова в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 26 июля.

Она заметила, что на её практике не было ни одного уголовного дела в сфере телефонных и интернет-мошенничеств, которое дошло бы до вынесения обвинительного заключения и передачи в суд. Причем большое количество пострадавших - обычные граждане разных возрастных категорий. По словам адвоката, на уловки злоумышленников попадаются не только пенсионеры или другие социально незащищенные категории.

Анна Михайлова добавила, что в случае оформления кредитов на граждан доказать что-либо очень сложно. «Сейчас банки стали давать некую отсрочку по платежам на период рассмотрения дела, но после платеж увеличивается в разы», - заметила она.

Спикер считает, что первостепенная задача проекта «Вместе против мошенников» Псковского отделения Ассоциации юристов России — увеличить объем целевой аудитории, охватить профилактикой как можно больше людей. Анна Михайлова подчеркнула, что Адвокатская палата и в дальнейшем с удовольствием примет участие в подобных проектах. «Люди должны понимать, что будет, если они пойдут на необдуманные шаги», - сказала адвокат и добавила, что нужно привлекать к работе по проекту банки.