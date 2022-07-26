Александр Козловский назвал свою версию активности кандидатов на пост глав Гдовского и Плюсского районов

14:15, 26 июля 2022, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live высказал свою версию причин активности кандидатов на пост глав Гдовского и Плюсского районов.

Парламентарий обратил внимание на то, что многие из тех, кто пожелал принять участие в этих выборах, основное время проживают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Там достаточно много желающих, групп, которые хотят влиять на эти районы. Гдовский – это больше рекреационная история, Плюсский – это больше всё-таки заготовка леса», – отметил Александр Козловский.

При этом депутат подчеркнул, что высокая конкуренция делает выборную кампанию только интереснее.