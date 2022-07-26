Дожди, грозы и 26 градусов тепла обещают псковичам 27 июля
27 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами, днём повсеместно кратковременные дожди, днём местами грозы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день будет дуть ветер западных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём — от +21…+26.
Атмосферное давление низкое.
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