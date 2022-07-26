Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к Всероссийскому конкурсу лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель мероприятия — повысить качество управления многоквартирными домами и эффективность работы управляющих организаций, а также усилить ответственность собственников жилых помещений в процессе содержания общего имущества и активизировать их в реализации проектов формирования комфортной городской среды.

Заявку на конкурс может отправить собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме, член совета многоквартирного дома, член товарищества собственников жилья или представитель управляющей организации. Стать участником конкурса можно до 15 августа, подав заявку на сайте moydom.er.ru.

Победители будут определены в шести номинациях: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд» и «Лучший двор».

Конкурс проводится президиумом Генерального совета партии «Единая Россия» во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и публично-правовой компанией «Фонд развития территорий».

Ознакомиться с положением конкурса можно здесь. Справки по телефону +7-936-529-97-99.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 июля 2022

Одну тонны молочной продукции за смену производит дновское предприятие «Красное знамя»
26 июля 2022

309 человек болеют COVID-19 в Псковской области
26 июля 2022

Новая партия гуманитарной помощи отправится из Пскова на Донбасс
26 июля 2022

Александр Козловский: ТОСы должны покрыть всю территорию Псковской области
26 июля 2022

Михаил Ведерников осмотрел базовую станцию мобильной связи в Дновском районе
26 июля 2022

Почти на 120% выросло число госпитализаций с COVID-19 в России за день
26 июля 2022

Дожди, грозы и 26 градусов тепла обещают псковичам 27 июля
26 июля 2022

Михаил Ведерников встретился с активом Дедовичского района

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...