Псковичей приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

14:38, 26 июля 2022, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к Всероссийскому конкурсу лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель мероприятия — повысить качество управления многоквартирными домами и эффективность работы управляющих организаций, а также усилить ответственность собственников жилых помещений в процессе содержания общего имущества и активизировать их в реализации проектов формирования комфортной городской среды.

Заявку на конкурс может отправить собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме, член совета многоквартирного дома, член товарищества собственников жилья или представитель управляющей организации. Стать участником конкурса можно до 15 августа, подав заявку на сайте moydom.er.ru.

Победители будут определены в шести номинациях: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд» и «Лучший двор».

Конкурс проводится президиумом Генерального совета партии «Единая Россия» во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и публично-правовой компанией «Фонд развития территорий».

Ознакомиться с положением конкурса можно здесь. Справки по телефону +7-936-529-97-99.