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Общество

Новая партия гуманитарной помощи отправится из Пскова в Донбасс

Депутат областного Собрания Алексей Севастьянов вместе с коллективом «Автосалона 1» передал гуманитарную помощь жителям Донбасса. «Ребята обратились ко мне с желанием помочь, – рассказал об инициативе неравнодушных псковичей Алексей Севастьянов. – Некоторые говорят, кто-то уже устал помогать, но, как видите, никто не устал. Проблема и беда у нас общие, и оказание помощи – наше общее дело. Мы все граждане России, и это наша общая задача». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как пояснил директор «Автосалона 1» Роман Маринов, поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик коллектив решил из-за неравнодушного отношения к «сложившейся непростой ситуации».

Чтобы гуманитарная помощь была действительно адресной, по просьбе коллектива Алексей Севастьянов предварительно обратился за рекомендацией в координационный центр «Единой России», где инициативной группе посоветовали приобрести летние рабочие комбинезоны. На собранные средства было закуплено 50 комплектов одежды. «Пусть это капля в море, но людям, которые там работают и восстанавливают инфраструктуру, будет комфортнее», – отметил Алексей Севастьянов.

Гуманитарный груз отправится в Донбасс уже на этой неделе, его доставят волонтёры «Единой России».

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