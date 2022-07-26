Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области

14:46, 26 июля 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончался ещё один человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 879 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 111 818 человек, 109 630 пациентов выздоровело.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.