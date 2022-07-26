309 человек болеют COVID-19 в Псковской области

14:49, 26 июля 2022, ПАИ

За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 35 человек, выздоровело 25 пациентов. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразилось 111 818 человек, 109 630 пациентов выздоровело, 1 879 человек умерло.

Таким образом, на данный момент в регионе коронавирусом болеет 309 человек.