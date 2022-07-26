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Происшествия

В Пскове полицейские задержали курьера телефонных аферистов

В Пскове выявили местного жителя, подозреваемого в хищении денег у пожилых граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленника задержали сотрудники отделения по раскрытию преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Пскову во взаимодействии с коллегами из регионального УМВД на одной из улиц областного центра. Предварительно установлено, что неизвестный сообщник задержанного действовал по одной схеме. Он звонил пенсионерам, представляясь следователем, и сообщал, что их родственники стали фигурантами уголовных дел. А после за деньги предлагал избежать ответственности. Желая помочь своим близким, пожилые граждане передавали приехавшему курьеру различные суммы.

По имеющейся информации, задержанный забирал деньги у пенсионеров и переводил их на счёт своего сообщника, оставляя себе часть отнятых сбережений. В настоящее время сотрудникам полиции известно о шести эпизодах противоправной деятельности мужчины. Общая сумма причинённого ущерба составляет порядка одного миллиона рублей.

Полицейским также удалось обнаружить на банковской карте злоумышленника 150 тысяч рублей, которые он должен был перевести на счёт куратору. Однако банк заблокировал карту из-за подозрительной операции.

Следователи СУ УМВД России по городу Пскову возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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