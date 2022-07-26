Псковские гребцы завоевали золото на соревнованиях в Великом Новгороде

16:11, 26 июля 2022, ПАИ

Сборная Псковского государственного университета по академической гребле заняла первое место в полуфинале и финале матчевой встречи в Великом Новгороде, которая состоялась 24 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В соревнованиях также принимали участие коллективы из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Студенческую гребную команду ПсковГУ представляли Евгений Спицин, Олег Шестовец, Михаил Балалаев, Артём Закарян и рулевая Алина Антонова.