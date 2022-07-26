Наталья Павлова: Обычная диспансеризация может выявить серьезные проблемы

16:43, 26 июля 2022, ПАИ

Заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный специалист- невролог комитета по здравоохранению по Псковской области Наталья Павлова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 июля заявила, что проходить диспансеризацию нужно обязательно, в том числе и после 40 лет. По мнению эксперта, обычная диспансеризация может выявить на поверхности серьезные проблемы.

Наталья Павлова, говоря о профилактике нервных болезней, отметила, что рассеянный склероз профилактировать нельзя, а вот инсульт, сахарный диабет, гипертонию — можно. «Возраст сам по себе является фактором риска, пол», - сказала Наталья Павлова.

Кроме того, по ее словам, самая частая жалоба на приеме в неврологическом отделении — остеохондроз. В группе риска, добавила Наталья Павлова, находятся также те, кто работает много за компьютером. Врач порекомендовала офисным работникам каждые 40 минут вставать, делать разминку. Кроме того, она посоветовала пациентам с хроническими болезнями пересмотреть образ жизни: больше заниматься физической активностью, посетить санатории.