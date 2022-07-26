Рок-концерт на «Летней сцене» пройдёт в Пскове в ближайшие выходные
30 и 31 июля в Пскове состоится рок-концерт на «Летней сцене» в парке Строителей. Об этом сообщает комитет по культуре Псковской области.
Талантливые псковские музыканты будут исполнять каверы на известные русские рок-композиции, а также авторские песни. В концерте 30 июля примут участие Антон Моисеев и Илья Самсоненков, Иван Андреев, Rock Acoustic, Сплаff, 31 июля - Константин Духанский, Александра Орлова, Дмитрий Макунин, Илья Краузе, Алексей Блашкевич, Алексей Иванов.
Начало - в 19:00. Вход свободный.
Проект «Летняя сцена» создан Театрально-концертной дирекцией Псковской области.
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