Рок-концерт на «Летней сцене» пройдёт в Пскове в ближайшие выходные

16:55, 26 июля 2022, ПАИ

30 и 31 июля в Пскове состоится рок-концерт на «Летней сцене» в парке Строителей. Об этом сообщает комитет по культуре Псковской области.

Талантливые псковские музыканты будут исполнять каверы на известные русские рок-композиции, а также авторские песни. В концерте 30 июля примут участие Антон Моисеев и Илья Самсоненков, Иван Андреев, Rock Acoustic, Сплаff, 31 июля - Константин Духанский, Александра Орлова, Дмитрий Макунин, Илья Краузе, Алексей Блашкевич, Алексей Иванов.

Начало - в 19:00. Вход свободный.

Проект «Летняя сцена» создан Театрально-концертной дирекцией Псковской области.