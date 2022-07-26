Росимущество передало приходу псковского храма колокольню колокольню церкви Рождества Богородицы

17:04, 26 июля 2022, ПАИ

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях передало в безвозмездное пользование православного прихода храма Вознесения Христова колокольню, сообщили в официальной группе федерального агентства в соцсети «ВКонтакте».

Приходу передали колокольню церкви Рождества Богородицы, являющуюся объектом культурного наследия федерального значения. Она расположена в Пскове на улице Советской.

Церковь, построенная в 1833 году, представляет собой один из немногих сохранившихся в Пскове памятников культового зодчества первой половины XIX в. - эпохи ампира. Она входит в ансамбль Вознесенского монастыря, который также является объектом культурного наследия федерального значения.

Передача производилась в рамках Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».