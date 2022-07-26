В Псковском музее-заповеднике проходили съёмки проекта «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль»

17:16, 26 июля 2022, ПАИ

26 июля в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря проходили съёмки проекта «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль». Накануне съёмочная группа работала в храме Успения Пресвятой Богородицы в Мелётово. Объектом внимания стали уникальные фрески этих двух памятников архитектуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль» – это художественно-музыкальная постановка для оркестра и хора, сопровождаемая мультимедийным графическим представлением, демонстрирующим сюжеты псковских фресок. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Реализация проекта приурочена к 560-летнему юбилею храма Успения Пресвятой Богородицы в Мелётово и 110-летнему юбилею со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни. Для зрителей проект станет не только ярким событием, но и источником знаний для понимания монументального искусства и духовных программ, заложенных в храмовых композициях.