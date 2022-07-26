Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковском музее-заповеднике проходили съёмки проекта «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль»

Фото: Псковский музей-заповедник

26 июля в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря проходили съёмки проекта «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль». Накануне съёмочная группа работала в храме Успения Пресвятой Богородицы в Мелётово. Объектом внимания стали уникальные фрески этих двух памятников архитектуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль» – это художественно-музыкальная постановка для оркестра и хора, сопровождаемая мультимедийным графическим представлением, демонстрирующим сюжеты псковских фресок. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Реализация проекта приурочена к 560-летнему юбилею храма Успения Пресвятой Богородицы в Мелётово и 110-летнему юбилею со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни. Для зрителей проект станет не только ярким событием, но и источником знаний для понимания монументального искусства и духовных программ, заложенных в храмовых композициях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 июля 2022

Игорь Сопов: Впервые у «Яблоко» отвратительно подготовлены документы для выдвижения кандидатов на выборы
26 июля 2022

Роспотребнадзор заявил о росте случаев заболевания COVID-19 среди пожилых псковичей
26 июля 2022

Сергей Миронов предложил признать Украину террористическим государством
26 июля 2022

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 31,3 %
26 июля 2022

В отношении директора национального парка «Себежский» возбуждено уголовное дело

26 июля 2022

Игорь Сопов назвал партии, которые допустили ошибки в документах при выдвижении кандидатов на выборы
26 июля 2022

В Псковском музее-заповеднике проходили съёмки проекта «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль»
26 июля 2022

Капитальный ремонт моста через реку Милевку в Пскове идёт полным ходом


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...