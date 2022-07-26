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Политика

Игорь Сопов назвал партии, которые допустили ошибки в документах при выдвижении кандидатов на выборы

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-live назвал партии, которые допустили ошибки в документах при выдвижении кандидатов на выборы в регионе.

По его словам, ошибки в документах допустили сразу несколько партий: «Партия социальной защиты», партии «Новые люди», «Яблоко» и КПРФ.

«У нас не одна партия «Яблоко» получила отказы. У нас несколько политических партий их получили. У «Партии социальной защиты», партии «Новые люди» есть проблемы в оформлении документов. Были также проблемы в оформлении документов у КПРФ, но они были исправимые, – отметил Игорь Сопов. – И не надо здесь упирать на то, что «Яблоко» – единственная партия в Псковской области, которая получает отказы. Нет, ни в коем случае».

Игорь Сопов также объяснил отказ ТИК города Пскова заверить список кандидатов-одномандатников от «Яблока».

Он подчеркнул, что областной избирком действует в рамках закона. По его словам, если облизбирком будет принимать списки от партий с нарушениями, то другие партии обратятся в суд.

Напомним, 23 июля ТИК города Пскова отказала в заверении списка кандидатов-одномандатников от партии «Яблоко» в связи с неправильно оформленными документами.

Полное интервью с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым смотрите и читайте в ПАИ завтра, 27 июля.

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