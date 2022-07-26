Новый фестиваль исторической реконструкции пройдёт в Выбутах в сентябре

17:25, 26 июля 2022, ПАИ

10–11 сентября на полигоне фестиваля «Хельга» в посёлке Выбуты Псковского района впервые пройдёт фестиваль «Атаман Мишка Черкашенин», сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль посвящён подвигу легендарного атамана, совершённому во время обороны Пскова от войск Стефана Батория в 1581 году. Про храбрость Черкашенина складывали легенды. Считалось, что он заговорён от пуль, даже летописец записал, что он заговаривает вражеские ядра.

«Мы приглашаем всех реконструкторов, воссоздающих быт, ремёсла, а главное — воинское искусство того времени. Мы постарались сделать площадку для проведения фестиваля максимально интересной как для проживания, так и для проведения действа реконструкторами», — отмечается в сообщении.

Организаторами мероприятия выступают КИР «Чертог Раса» и ПООО «Былины Древнего Пскова». Однако реконструкторы готовы сотрудничать и с представителями других клубов и с частниками. Тем, кто захочет приехать как участник, могут предоставить единый транспорт на 50 человек. Сейчас решается вопрос о предоставлении такого транспорта желающим из Москвы или Санкт-Петербурга. «Просим уже сейчас оповестить нас о вашем желании приехать, чтобы мы чётко понимали необходимость заказа автобуса. Не исключаем вариант оплаты машины с несколькими участниками при наличии у вас интересного МК», — уточняют организаторы.

9 сентября планируется организовать заезд на площадку. Основной день фестиваля — 10 сентября. В воскресенье утром участникам будет предоставлен экскурсионный автобус, после чего все разъедутся по домам.

Все участники будут обеспечены дровами, сеном, слегами для палаток и водой. Каждый получит памятный сувенир с мероприятия. Клубам и индивидуалам будут выданы благодарственные письма.