Во сколько псковичам обойдётся перегон машины из Европы
Житель Пскова Сергей рассказал изданию «Псковская правда», во сколько ему обошёлся перегон автомобиля из Европы. Мужчина приобрёл у перегонщиков Renault Megane IV в комплектации BOSE, выпущенный с конвейера в декабре 2016 года.
По словам Сергея, перегонщики автомобилей покупают их во Франции с аукциона, а позже доставляют на стоянки в Прибалтике. Сергей выбрал подходящую ему модель на русскоязычном литовском сайте, только после этого машину привезли в Псков. Весь процесс, включая растаможку и оформление электронного ПТС, занял две-три недели. Ожидание связано с тем, что небольшой автовоз должен был полностью загрузиться.
Автомобиль обошёлся Сергею в общей сложности в 1 миллион рублей, включая вознаграждение перегонщику в размере 50 000 рублей, стоимость работы автовоза и затраты на растаможку. Аналогичный автомобиль на «Авито» продают от 1,215 до 1,6 миллиона в зависимости от пробега и внешнего состояния.
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