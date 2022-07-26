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Общество

О подводных камнях при покупке автомобиля через параллельный импорт рассказала «Псковская правда»

Газета «Псковская правда» рассказала в специальном материале о рынке перегона автомобилей из Европы и о подводных камнях, с которыми могут столкнуться псковичи при покупке машины через параллельный импорт.

Издание отмечает, что сегодня в России остались две возможности приобрести желаемый автомобиль марок, ушедших из страны: воспользоваться параллельным импортом или пригнать машину из Европы.

Планируется, что возможность ввозить автомобили в режиме параллельного импорта позволит остаться на плаву автодилерам, салоны которых оказались на грани закрытия. Параллельный импорт планируется осуществлять через Турцию, Армению, Казахстан, ОАЭ и Китай. Подводным камнем в этом случае может стать тот факт, что на такие автомобили будет отсутствовать гарантия производителя.

Множество сложностей, вопросов и нюансов возникнет и при перегонке автомобиля самостоятельно: в частности, встанет вопрос об оплате автомобиля. Сделать это по безналу россиянину затруднительно, так как попавшие под санкции отечественные банки отключены от международных платёжных систем. Заплатить наличными тоже не всегда получится, ведь по действующим правилам нельзя вывезти из РФ больше 10 000 долларов за один раз.

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