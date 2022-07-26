Заражённую африканской чумой свинью обнаружили в Псковской области

17:38, 26 июля 2022, ПАИ

26 июля специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики при проведении исследований в патологическом материале домашней свиньи выявили ДНК вируса африканской чумы свиней, сообщили в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

Африканская чума характеризуется лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некродистрофическими изменениями в паренхиматозных органах. Вызывает болезнь ДНК-содержащий вирус. Болеют свиньи всех возрастов и пород в любое время года. В естественных условиях инкубационный период длится 5-7 дней. В организм животных вирус проникает через органы дыхания, пищеварения, повреждённую кожу и слизистые оболочки.

Для человека данное заболевание не представляет никакой опасности, однако он может стать вирусоносителем, уточнили специалисты.