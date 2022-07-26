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Общество

В отношении директора национального парка «Себежский» возбуждено уголовное дело

В отношении директора национального парка Себежский» заведено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Растраты»), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области. Решение о возбуждении уголовного дела было принято по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Псковской области.

По версии следствия, в феврале 2022 года подозреваемая дала указание подчинённым издать распоряжение о премировании некоторых работников нацпарка. На основании изданных распоряжений данным работникам была выплачена внеплановая разовая денежная премия, часть которой на сумму не менее 45 тысяч рублей была направлена на оплату административных штрафов регионального управления ФАС за нарушения в сфере госзакупок.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

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