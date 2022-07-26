Количество занимающихся перегоном машин из Европы растёт в Псковской области
В Псковской области растёт количество псковичей, занимающихся перегоном и перепродажей автомобилей из Европы. Об этом заявил псковский автоэксперт Дмитрий Минин газете «Псковская правда».
«Допустим, если раньше этим в городе занимались человек 10, то сейчас — все 110, — говорит Дмитрий. — Это и те, кто разбирается в машинах и рынке, и те, кто не разбирается: все хотят заработать».
Газета «Псковская правда» также рассказала в специальном материале о рынке перегона автомобилей из Европы и о подводных камнях, с которыми могут столкнуться псковичи при покупке машины через параллельный импорт.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Игорь Сопов: Впервые у «Яблоко» отвратительно подготовлены документы для выдвижения кандидатов на выборы
Игорь Сопов назвал партии, которые допустили ошибки в документах при выдвижении кандидатов на выборы
В Псковском музее-заповеднике проходили съёмки проекта «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль»