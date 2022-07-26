Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Количество занимающихся перегоном машин из Европы растёт в Псковской области

В Псковской области растёт количество псковичей, занимающихся перегоном и перепродажей автомобилей из Европы. Об этом заявил псковский автоэксперт Дмитрий Минин газете «Псковская правда».

«Допустим, если раньше этим в городе занимались человек 10, то сейчас — все 110, — говорит Дмитрий. — Это и те, кто разбирается в машинах и рынке, и те, кто не разбирается: все хотят заработать».

Газета «Псковская правда» также рассказала в специальном материале о рынке перегона автомобилей из Европы и о подводных камнях, с которыми могут столкнуться псковичи при покупке машины через параллельный импорт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 июля 2022

Игорь Сопов: Впервые у «Яблоко» отвратительно подготовлены документы для выдвижения кандидатов на выборы
26 июля 2022

Роспотребнадзор заявил о росте случаев заболевания COVID-19 среди пожилых псковичей
26 июля 2022

Сергей Миронов предложил признать Украину террористическим государством
26 июля 2022

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 31,3 %
26 июля 2022

В отношении директора национального парка «Себежский» возбуждено уголовное дело

26 июля 2022

Игорь Сопов назвал партии, которые допустили ошибки в документах при выдвижении кандидатов на выборы
26 июля 2022

В Псковском музее-заповеднике проходили съёмки проекта «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль»
26 июля 2022

Капитальный ремонт моста через реку Милевку в Пскове идёт полным ходом


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...