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Политика

Сергей Миронов предложил признать Украину террористическим государством

Депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством и о конфискации имущества, принадлежащего её гражданам, в пользу России. Об этом сообщил лидер фракции СРЗП в Думе Сергей Миронов в своём Telegram-канале.

В своём канале Миронов заявил, что США и пособников Зеленского партия предлагает признать государствами – спонсорами терроризма. «В отношении таких стран в рамках нашего законопроекта должны применяться те же меры, что и против террористического государства», — отметил Миронов.

Авторы законопроекта считают, что имущество, принадлежащее гражданам Украины, «должно конфисковываться и обращаться в доход Российской Федерации для возмещения ущерба пострадавшим от террористического государства».

Он отметил, что по действующему законодательству РФ террористической может быть признана только организация. Однако, подчеркнул Миронов, некоторые страны «умышленно организуют теракты, взрывы, поджоги, направленные против мирного населения».

В связи с этим депутаты СРЗП предлагают ввести в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство – спонсор терроризма». Законопроект также устанавливает основания для признания государства террористическим.

«Во-первых, если оно ответственно за организацию взрывов, поджогов или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека. Во-вторых, за причинение значительного ущерба имуществу, организацию незаконного вооружённого формирования и преступного сообщества», — отметил Миронов. Ещё одним основанием для признания государства террористическим предлагается считать призывы к отчуждению части территории или нарушению территориальной целостности РФ.

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