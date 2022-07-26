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Общество

Роспотребнадзор заявил о росте случаев заболевания COVID-19 среди пожилых псковичей

Рост заболеваемости коронавирусом среди граждан старше 65 лет фиксируется в Псковской области, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. 

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости в возрастных группах 65 лет и старше (на 22 случая), от 30 до 49 лет (на 22 случая), от 1 года до 6 лет (на шесть случаев).

Среди общего числа случаев, зарегистрированных за неделю, наибольший удельный вес приходится на возрастные группы 65 лет и старше (34,1 %), 30–49 лет (24,4 %) и на детей до 17 лет (18,2 %).

В целом за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 31,3 %. Количество заражений по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 42 случая и составило 28,38 на 100 тыс. населения.

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