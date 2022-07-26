Последствия воскресного ливня в Великих Луках устранены
В Великих Луках бригады МП «Спецавтохозяйство» промыли ливневые колодцы после непогоды. Об этом пишет "Великолукская правда. Новости" со ссылкой на главу города Николая Козловского.
Так, была проведена чистка водоотводной канавы к реке Коломенка, выполнена промывка ливневых колодцев и откачка воды после проливного дождя.
Кроме того, проводилась запланированная уборка дорог и тротуаров механическим способом и вручную. Также вручную убрали лотковую часть дорог и тротуаров.
Сотрудники МП «Зеленхоз» занимались выкорчевкой пней на Казанском кладбище и вывозом порубочных остатков в переулке Пушкина, стрижкой кустарника и вырезкой поросли в разных районах города, прополкой клумб. Помимо этого, проводился покос травы.
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