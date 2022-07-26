Светлана Журова: Слоган Парижской Олимпиады не высмеивает Россию

19:22, 26 июля 2022, ПАИ

Слоган Парижской Олимпиады «Игры, открытые для всех» не высмеивает Россию, считает экс-спортсменка, депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, в другой новостной повестке все бы воспринимали его нормально. Об этом пишет Telegram-канал издания «Газета.ру»

«Действительно, Игры – они для всех, все спортсмены должны иметь возможность принимать в них участие. Ни у кого не должно быть никаких ограничений ни по национальным, ни по политическим причинам. По своей сути, лозунг абсолютно правильный. Он общечеловеческий, гуманистический, про спорт», –сообщила Журова «Газете.ру».

«Понятно, что россияне смотрят на этот слоган под своим углом, но те, кто его придумывал, не закладывали никаких других смыслов в него. Это мы уже видим в нем злой умысел. Что есть все, а есть мы, и мы – не все», – отметила депутат.

По словам Журовой, пока никто не может сказать точно, будут ли россияне на ОИ – 2024.