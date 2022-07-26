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Сопровождающие детей с инвалидностью смогут бесплатно проживать в стационарах

Сопровождающий ребёнка-инвалида сможет жить в стационаре бесплатно. Фото: Telegram

Бесплатно проживать в стационарах смогут сопровождающие детей с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Одним из авторов проекта стала Мария Львова-Белова, Уполномоченная при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, а также мать и опекун 22 детей.

«Надо признать, проблема пока не закрыта полностью. Но и это – большая помощь и подспорье семьям, которые несут на своих плечах все сложности жизни с тяжелобольными детьми и вынуждены порой искать съемное жилье в чужом городе, чтобы быть поближе к ребенку», – отметила детский омбудсмен.

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