Сопровождающие детей с инвалидностью смогут бесплатно проживать в стационарах

20:20, 26 июля 2022, ПАИ

Бесплатно проживать в стационарах смогут сопровождающие детей с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова.



Одним из авторов проекта стала Мария Львова-Белова, Уполномоченная при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, а также мать и опекун 22 детей.



«Надо признать, проблема пока не закрыта полностью. Но и это – большая помощь и подспорье семьям, которые несут на своих плечах все сложности жизни с тяжелобольными детьми и вынуждены порой искать съемное жилье в чужом городе, чтобы быть поближе к ребенку», – отметила детский омбудсмен.