Борщевик медленно захватывает Псковский район

23:00, 26 июля 2022, ПАИ

Несмотря на масштабно проводимую работу, распространение борщевика по территории Псковского района медленно, но продолжается. Об этом «Вести Псков» рассказала в ходе большой прогулки по муниципалитету его глава Наталья Федорова.

Поэтому она отметила необходимость подходить к решению проблемы комплексно и сплочено.

«Если собственникам дан участок и рядом растет борщевик, надо работу и с другим собственником проводить. Важно сейчас понимать, что только всем вместе надо делать эту обработку. Механически скашивать или химическая обработка, но обязательно это должны делать все», – отметила Наталья Федорова.

Ранее, «Комсомольская правда» писала, что к 2060 году борщевик Сосновского захватит всю Россию – от него нет спасения. Огромные ядовитые зонты покроют все свободные пространства. Другая растительность погибнет. Такой прогноз дал искусственный интеллект, которому «скормили» свойства борщевика, данные о климате и почвах. Исследование проводилось в Институте науки и технологий в Сколково.