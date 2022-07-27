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Общество

ФСИН предложила заменить продукцию IKEA мебелью от заключённых

Во ФСИН убеждены, что мебель от заключённых и качественнее, и дешевле. Фото: Безформата

Начальник отдела трудовой адаптации осуждённых ГУФСИН России по Свердловской области Иван Шарков заявил, что товары из колоний вполне конкурентоспособны, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Если сравнивать мебель. у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», – объяснил Иван Шарков.

По словам Шаркова, главная задача производств в колониях России – трудоустройство заключённых. При этом основную долю себестоимости продукции составляет зарплата.

Начальник ФСИН России по Свердловской области Александр Фёдоров также подчеркнул, что соотношение цены и качества у продукции из колоний выше, чем у зарубежных аналогов. «Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании», – считает он.

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