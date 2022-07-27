ФСИН предложила заменить продукцию IKEA мебелью от заключённых
Начальник отдела трудовой адаптации осуждённых ГУФСИН России по Свердловской области Иван Шарков заявил, что товары из колоний вполне конкурентоспособны, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
«Если сравнивать мебель. у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», – объяснил Иван Шарков.
По словам Шаркова, главная задача производств в колониях России – трудоустройство заключённых. При этом основную долю себестоимости продукции составляет зарплата.
Начальник ФСИН России по Свердловской области Александр Фёдоров также подчеркнул, что соотношение цены и качества у продукции из колоний выше, чем у зарубежных аналогов. «Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании», – считает он.
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