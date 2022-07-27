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Экономика

В российских банках подешевели кредиты и ипотека

После снижение ключевой ставки ЦБ РФ более 30 банков скорректировали условия по своим потребительским и жилищным кредитам. Это следует из данных финансового маркетплейса «Сравни», с которыми ознакомились «Известия».

За последние восемь дней условия по ипотеке улучшила 21 кредитная организация — ставки снизились в диапазоне 0,25-1,5 п. п.. За это время условия по потребкредитам пересмотрели 22 банка, включая девять крупных игроков. Проценты по этому продукту уменьшены в коридоре от 0,2 до 1,4 п. п. В совокупности ставки хотя бы по одному из рассматриваемых выше видов займов снизили в 34 банках.

Большинство участников рынка последуют за крупнейшими банками и тоже снизят ставки по основным кредитным продуктам на 0,5-1 п. п., считает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако, по его мнению, более значимого их удешевления пока ждать не стоит. Потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года будет ограничен инфляцией, которая в годовом выражении всё еще высока, пояснил эксперт.

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