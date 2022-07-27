С пенсионеров-должников предложили запретить списание прожиточного минимума

07:40, 27 июля 2022, ПАИ

С граждан, имеющих долги меньше 100 тыс. рублей, которые можно взыскать через работодателей и Пенсионный фонд России, могут запретить списывать остатки средств в размере прожиточного минимума. Как сообщает газета «Известия», такой законопроект 27 июля внесет группа депутатов фракции «Единая Россия».

Инициатива позволит устранить пробел, который возник после принятия закона о взыскании долгов через судебных приставов или банки. Авторы документа хотят защитить наиболее уязвимые категории граждан — в 2020 году должниками были более 1,3 млн пенсионеров. Инициативу концептуально поддержали в Минюсте и Федеральной службе судебных приставов.

В соответствии с законопроектов, если взыскатель предъявляет исполнительный документ «в организацию, выплачивающую должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные платежи, указанная организация обязана после удержания долгов обеспечить сохранение за гражданином-должником ежемесячно денежных средств в размере прожиточного минимума», говорится в пояснительной записке.

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко уточнила, что таким образом права всех граждан на сохранение прожиточного минимума будут защищены. По ее словам, больше всего в этой ситуации страдают пенсионеры. «Именно от этой категории людей было много обращений, их мы и хотим защитить. Пенсия и так мизерная. Именно поэтому сейчас мы подключаем Пенсионный фонд, который граждане могут попросить не взыскивать сумму прожиточного минимума. Также сюда мы подключаем работодателей, так как многие кредиторы обращаются не к приставам, а напрямую в бухгалтерию организации, где трудится должник», — пояснила она.