ПАИ стало самым цитируемым СМИ Псковской области

09:28, 27 июля 2022, ПАИ

Стали известны самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам минувшей недели, с 18 по 24 июля.

По данным сервиса «Медиалогия», чаще всего ссылались на Псковское агентство информации (34 цитаты), на втором месте по количеству упоминаний в других СМИ местная лента новостей (27). Замыкает тройку телеканал «Первый Псковский», который на прошлой неделе упомянули 13 раз.

При этом Псковское агентство информации по индексу цитируемости заняло второе место с результатом 3,04. Лидером стала местная лента новостей (ИЦ 3,46). В первую тройку вновь вошёл телеканал «Первый Псковский».

Далее расположился портал Luki.ru (ИЦ 0,81), и замыкает пятёрку лидеров ГТРК «Псков» (ИЦ 0,27).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как «Известия», «Агентство бизнес новостей», «АвиаПОРТ», «Allnw.ru», SM-News и другие.

Больше всего интереса у федеральных СМИ на прошлой неделе вызвала новость об открытии фестиваля «На рубежах Пскова», информация об устранении последствий ураганного ветра и озвученная на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации новость об обновлении библиотек города. Также в пятёрку самых цитируемых вошло сообщение о начале установки аттракционов в Финском парке и об овцах, которых завезут в Локнянский район для уничтожения борщевика Сосновского.