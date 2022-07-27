На 151% вырос спрос на самозанятых в СЗФО

09:27, 27 июля 2022, ПАИ

С начала года в СЗФО работодатели разместили более 7,4 тысячи вакансий для самозанятых, что на 151 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Наибольший спрос на самозанятых сейчас демонстрируют IT-компании (более 1,2 тысячи вакансий, что на 161 % больше, чем в 2021 году). Много вакансий для самозанятых также от компаний из транспортного сектора (более 700 рабочих мест, что на 77 % больше, чем в прошлом году). Спрос на самозанятых также есть в сфере ретейла, в области образования и науки.

Самыми востребованными у работодателей Северо-Запада остаются курьеры (каждая пятая вакансия, или 19 %). Достаточно просто найти работу или проект самозанятым менеджерам по продажам, водителям, продавцам и кассирам, упаковщикам, программистам, а также операторам кол-центров.

Средняя зарплата в вакансиях для самозанятых держится на уровне 40 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты фиксируются у IT-специалистов, маркетологов, риелторов, инженеров и проектировщиков в сфере строительства.

В настоящее время соискателям СЗФО доступно порядка 300 вакансий с зарплатой от 240 000 рублей.