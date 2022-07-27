Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Порхове
Нетрезвого водителя задержали в Порхове 26 июля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Около 21:00 у дома на улице Псковской сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2114. За рулём находился нетрезвый 43-летний мужчина. Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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