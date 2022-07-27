В Пскове привели в порядок канализационные колодцы на улице Крестки
Сотрудники горводоканала провели подготовительные работы на своих объектах перед плановым асфальтированием проезжей части, сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
Специалисты выполнили работы по обновлению канализационного колодца, заменили плиту перекрытия. Канализационное кольцо приведено к необходимому уровню будущего асфальта, установлена крышка люка.
В скором времени на улице Крестки будет положено новое асфальтное покрытие. Выполненные работы позволят сотрудникам цеха канализационных сетей беспрепятственно пользоваться канализационным колодцем.
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