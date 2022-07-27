Канализационные колодцы на улице Крестки в Пскове привели в порядок
Канализационные колодцы привели в порядок на улице Крестки в Пскове, сообщили 27 июля в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники горводоканала провели подготовительные работы на своих объектах перед плановым асфальтированием проезжей части: выполнены работы по обновлению канализационного колодца, заменена плита перекрытия, канализационное кольцо приведено к необходимому уровню будущего асфальта, установлена крышка люка.
«В скором времени на улице Крестки будет положено новое асфальтное покрытие. Выполненные работы позволят сотрудникам цеха канализационных сетей беспрепятственно пользоваться канализационным колодцем, а автомобилистам – даже не замечать, что под дорогой проложены серьёзные коммуникации», – сообщили в горводоканале.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Игорь Дитрих: В Дедовичском районе работает эффективная команда, которую поддерживают местные жители