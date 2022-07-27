Игорь Дитрих: В Дедовичском районе работает эффективная команда, которую поддерживают местные жители

10:34, 27 июля 2022, ПАИ

В Дедовичском районе работает сплочённая, эффективная команда, которой удаётся многое сделать для развития территории и которую однозначно поддерживают местные жители, уверен заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

Муниципалитет входит в избирательный округ депутата. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым вице-спикер Собрания посетил фермерское хозяйство «Дедовичское» в деревне Тягуще, строительную площадку ФОКОТа и будущий музей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Племенное стадо коров в 100 голов, новая техника и планы расширения производства действительно впечатляют. Это современное хозяйство, использование новых технологий позволяет сделать труд аграриев не таким тяжёлым, каким он был раньше. Предприятие приносит прибыль, создаёт рабочие места, получает финансовую помощь от государства, и местная администрация – в первую очередь в лице главы района Геннадия Афанасьева – его всячески поддерживает. Если таких крестьянских хозяйств будет больше, деревня наша точно потихоньку возродится», – поделился впечатлениями Игорь Дитрих.

Два других объекта пока находятся в стадии строительства. Работы по возведению ФОКОТа должны завершиться к началу осени, к концу октября будет готово здание для размещения филиала Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. По мнению Игоря Дитриха, новое выставочное пространство, связанное с историей партизанского движения в Дедовичском крае, станет дополнительной точкой притяжения и для местных жителей, и для туристов, приезжающих в Псковскую область из других регионов.