Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары в Россию
Жаркая погода, накрывшая Западную Европу, обойдёт Россию стороной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
«Пока жару не ждём – скорее, свежий атлантический бриз», – прокомментировал он.
По словам метеоролога, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
27 июля 2022
Председатель избиркома Псковской области указал на низкий уровень подготовки документов для выдвижения кандидатов на выборы
27 июля 2022
Выборы на диване и около. ПАИ-live c председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым
27 июля 2022
Игорь Дитрих: В Дедовичском районе работает эффективная команда, которую поддерживают местные жители