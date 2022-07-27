Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиянам рассказали, как получить компенсацию за переработки

Заместитель генерального директора «Работы.ру» Александр Ветерков рассказал, как россиянам получить оплату за переработанные часы, пишет газета «Известия».

Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе работодателя за пределами установленной для сотрудника продолжительности рабочего времени. Таким образом, если вы сами решили поработать больше, то претендовать на оплату переработок вы не можете.

Некоторые случаи привлечения к сверхурочной работе прописаны в Трудовом кодексе РФ. Например, когда начатую работу необходимо закончить, а она не могла быть выполнена в течение рабочего времени и если невыполнение этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей. Также к таким случаям относятся ремонт и восстановление механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы значительного числа работников.

К переработке могут привлечь сотрудника для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва.

В ряде случаев работодатель может привлекать сотрудника к сверхурочной работе без его согласия. Такое актуально для экстренных служб – к примеру, чтобы предотвратить или устранить последствия катастрофы, выполнить неотложные работы.

Согласно ТК РФ, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Сотрудник также может взять в качестве компенсации дополнительное время отдыха.

Сотрудникам следует давать письменное согласие на сверхурочную работу, поскольку это послужит главным доказательством переработок в случае конфликтной ситуации. Если работодатель отказывается платить, сотрудник может обратиться в государственную инспекцию труда, Министерство труда, прокуратуру и суд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 июля 2022

204 заявки подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму
27 июля 2022

В псковском лицее №10 начались масштабные ремонтные работы
27 июля 2022

Председатель избиркома Псковской области указал на низкий уровень подготовки документов для выдвижения кандидатов на выборы
27 июля 2022

Россиянам рассказали, как получить компенсацию за переработки
27 июля 2022

Выборы на диване и около. ПАИ-live c председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым
27 июля 2022

Игорь Дитрих: В Дедовичском районе работает эффективная команда, которую поддерживают местные жители
27 июля 2022

30 июля закроют движение на участке автодороги Изборск – Палкино – Остров
27 июля 2022

ПАИ стало самым цитируемым СМИ Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...