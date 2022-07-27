Россиянам рассказали, как получить компенсацию за переработки

11:12, 27 июля 2022, ПАИ

Заместитель генерального директора «Работы.ру» Александр Ветерков рассказал, как россиянам получить оплату за переработанные часы, пишет газета «Известия».

Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе работодателя за пределами установленной для сотрудника продолжительности рабочего времени. Таким образом, если вы сами решили поработать больше, то претендовать на оплату переработок вы не можете.

Некоторые случаи привлечения к сверхурочной работе прописаны в Трудовом кодексе РФ. Например, когда начатую работу необходимо закончить, а она не могла быть выполнена в течение рабочего времени и если невыполнение этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей. Также к таким случаям относятся ремонт и восстановление механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы значительного числа работников.

К переработке могут привлечь сотрудника для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва.

В ряде случаев работодатель может привлекать сотрудника к сверхурочной работе без его согласия. Такое актуально для экстренных служб – к примеру, чтобы предотвратить или устранить последствия катастрофы, выполнить неотложные работы.

Согласно ТК РФ, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Сотрудник также может взять в качестве компенсации дополнительное время отдыха.

Сотрудникам следует давать письменное согласие на сверхурочную работу, поскольку это послужит главным доказательством переработок в случае конфликтной ситуации. Если работодатель отказывается платить, сотрудник может обратиться в государственную инспекцию труда, Министерство труда, прокуратуру и суд.